فنزويلا تُسجل 435 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم السبت أنها سجلت 435 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينها 59 حالة وافدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته

وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروسفي البلاد ارتفع إلى 106 آلاف و715 حالة، تعافى منها 102 ألف حالة.



وبلغ إجمالي الحالات النشطة في البلاد 3980 حالة، بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 944 بعد تسجيل 6 حالات.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية السبت أنها سجلت 435 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينها 59 حالة وافدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته

وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 106 آلاف و715 حالة، تعافى منها 102 ألف حالة.



وبلغ إجمالي الحالات النشطة في البلاد 3980 حالة، بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 944 بعد تسجيل 6 حالات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.