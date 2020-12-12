الإمارات تطلق أكبر حملة لتشجيع السياحة المحلية والترويج للشتاء الصحراوي

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، حملة لتشجيع السياحة المحلية والترويج للشتاء الصحراوي، حيث تتطلع إلى التعافي من تأثير وباء فيروس كورونا.

وكتب نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد، على صفحته بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلاً «في ربوع صحراء الإمارات.. أطلقت هوية سياحية موحدة للدولة.. واستراتيجية حكومية لتعزيز السياحة الداخلية بحضور هيئات السياحة المحلية.. وحملة وطنية تحت عنوان «أجمل شتاء في العالم».. السياحة الداخلية تسهم بـ٤١ مليار درهم في اقتصادنا.. ونسعى لمضاعفة هذه الأرقام».

وأضاف «أطلقنا هوية سياحية موحدة للدولة لأننا نريد أن نكون وجهة سياحية موحدة.. واقتصاد وطني موحد.. وفرص موحدة لجميع شباب الإمارات أينما كانوا.. العمل كفريق إماراتي واحد في قطاع السياحة ستمتد آثاره خيراً على جميع المناطق ويعزز سمعتنا العالمية كوجهة واحدة متنوعة وغنية». وتابع «في الشتاء كل شي جميل.. وعندما يكون الشتاء إماراتياً فإنه يكون «أجمل شتاء في العالم»، فالإمارات تمتلك أجمل شتاء..وتمتلك أجمل شعب.. وتمتلك أجمل خدمات يمكن أن يستمتع بها أي سائح.. أدعو الجميع للسفر في الإمارات واستكشاف روح الإمارات». وقالت وكالة بلومبيرغ الأميركية، إن الإمارات، التي تعتمد على الطاقة والسياحة كركيزة لاقتصادها، تضررت هذا العام بسبب فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، ما يؤكد الحاجة إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة، حيث يمكن أن يسمح الاستخدام العام المحتمل الكامل للقاح كورونا الصيني، بإعادة فتح اقتصاد الدولة الخليجية. وبحسب الوكالة، من المقرر أن يتقلص الناتج الاقتصادي للدولة الغنية بالنفط بنسبة 6.6% هذا العام، وذلك وفقًا لصندوق النقد الدولي، بينما من المتوقع أن يتسع عجز ميزانيتها إلى أعلى مستوى على الإطلاق.



