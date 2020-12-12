أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، حملة لتشجيع السياحة المحلية والترويج للشتاء الصحراوي، حيث تتطلع إلى التعافي من تأثير وباء فيروس كورونا.
وكتب نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد، على صفحته بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلاً «في ربوع صحراء الإمارات.. أطلقت هوية سياحية موحدة للدولة.. واستراتيجية حكومية لتعزيز السياحة الداخلية بحضور هيئات السياحة المحلية.. وحملة وطنية تحت عنوان «أجمل شتاء في العالم».. السياحة الداخلية تسهم بـ٤١ مليار درهم في اقتصادنا.. ونسعى لمضاعفة هذه الأرقام».وأضاف «أطلقنا هوية سياحية موحدة للدولة لأننا نريد أن نكون وجهة سياحية موحدة.. واقتصاد وطني موحد.. وفرص موحدة لجميع شباب الإمارات أينما كانوا.. العمل كفريق إماراتي واحد في قطاع السياحة ستمتد آثاره خيراً على جميع المناطق ويعزز سمعتنا العالمية كوجهة واحدة متنوعة وغنية». وتابع «في الشتاء كل شي جميل.. وعندما يكون الشتاء إماراتياً فإنه يكون «أجمل شتاء في العالم»، فالإمارات تمتلك أجمل شتاء..
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تطلق أكبر حملة لتشجيع السياحة المحلية والترويج للشتاء الصحراوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.