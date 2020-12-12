بلغاريا تُسجل 3097 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم السبت تسجيل 3097 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت وزارة الصحة في بيان (نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني) إن البلاد سجلت في الوقت ذاته أكثر من 4290 حالة شفاء تام من الفيروس، فيما بلغت نسبة الإصابات الجديدة من إجمالي عدد الفحوصات الطبية التي جرت للكشف عن الفيروس على مدار يوم أمس 36%.



وأضافت الوزارة أن 157 حالة وفاة تم تسجيلها خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة.

وأعلنت بلغاريا حالة الطوارئ الوطنية في 13 مارس ومددتها شهرا آخر حتى

13 مايو في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

ومثل بلدان أخرى في أوروبا، فرضت بلغاريا قيودا صارمة على التنقل بين المدن والسفر للخارج وأغلقت المدارس والمطاعم والحانات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.