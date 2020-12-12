الأمم المتحدة تدعو زعماء العالم لإعلان حالة الطوارئ المناخية

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غوتيريش
في كلمته الافتتاحية خلال قمة عن المناخ، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،إن على زعماء العالم إعلان حالة “الطوارئ المناخية” في بلدانهم.
وشدد في كلمة عبر الاتصال المرئي على أن ذلك ضروري لدفع الجهود لتجنب ارتفاع كارثي في درجة حرارة الأرض.
وصرح غوتيريش “هل يمكن لأحد أن ينكر أننا نواجه وضعا طارئا للغاية.. لذلك أدعو اليوم كل الزعماء في أنحاء العالم إلى إعلان حالة طوارئ مناخية في بلدانهم، حتى نصل إلى الحياد الكربوني”.
ويتحدث أكثر من 70 زعيما في القمة الافتراضية التي تستمر يوما واحدا وتستهدف حشد الجهود من أجل تخفيضات أكبر في الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة الحرارة، وذلك في الذكرى السنوية الخامسة لإعلان اتفاقية باريس للمناخ.
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