القضاء الفرنسي: تقديم وجبات الطعام الحلال لا يتعارض مع ‏العلمانية

أكدت المحكمة الإدارية العليا الفرنسية، في حكم أصدرته أمس (الجمعة)، أن الطعام الحلال في المدارس لا يتعارض مع مبدأ العلمانية.
وقالت المحكمة إن تقديم وجبة بديلة خالية من لحم الخنزير ومشتقاته في مقاصف المدارس لا يتعارض مع مبدأ العلمانية.
وأوضحت أنها تلقت اعتراضًا من بلدية مدينة شالون سور ساون، للطعن في قرار قضائي أبطل عام 2015، إلغاء قاعدة تقديم طعام بديل خال من لحم الخنزير للتلاميذ المسلمين واليهود.
وكانت بلدية شالون ألغت قاعدة تقديم وجبات بديلة للطلاب المسلمين واليهود في الأيام التي تحضر فيها وجبات لحم الخنزير، إذ كانت هذه القاعدة تطبق في مدارس المدينة منذ الثمانينيات، إلا أن أولياء أمور التلاميذ المسلمين واليهود، احتجوا على إلغاء القاعدة، ورفعوا دعوى قضائية لإلغاء القرار.
وألغت محكمة ديجون قرار البلدية الفرنسية في 2017، واعتبرت إلغاء القاعدة مخالفًا للاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، ويتعارض مع قانون البلاد، لكن البلدية طعنت في الحكم، إلا أن المحكمة الإدارية العليا، أيدت القرار القضائي الصادر.
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