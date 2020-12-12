شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلة في نظام "الأكسجين" تزيد من قائمة مشكلات محطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل
وقال رائد الفضاء سيرجي ريشكوف في تصريحات لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء إن المشكلة هذه المرة تخص نظاما يساعد في تحضير الغاز . ويوجد النظام في الجزء الروسي من كبسولة الفضاء.
وأفادت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) بأن هذه المشكلة لا تمثل خطرا. وتأتي المشكلة بعد ساعات فقط من تداول تقارير عن انقطاع التيار الكهربائي في الجزء الأمريكي من القمر الاصطناعي.
وسبق أن ظهرت مشكلات في المركبة المدارية البالغ عمرها 20 عاما، حيث أمضى رواد فضاء مطلع العام الجاري أسابيع بحثا عن تسرب هواء.
ويوجد حاليا سبعة أشخاص على متن محطة الفضاء الدولية.
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