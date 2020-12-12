شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 13 مؤسسة محلية وعالمية لتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، تأهل 13 مؤسسة محلية وعالمية للمرحلة النهائية من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، في فئتي الشركات الرائدة، والمؤسسات الأكاديمية المحلية، وخصصت الدورة الثانية للتحدي لمحور (الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة)، وتشمل وسائل النقل الأرضية، والطائرات دون طيار (Drones).

وقال الطاير: «شهدت الدورة الثانية من التحدي زيادة في عدد المشاركات العالمية على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على مختلف دول العالم، وقد بلغ إجمالي عدد الطلبات المتقدمة للتحدي 31 طلباً للفئتين من مختلف دول العالم، متجاوزاً العدد المستهدف بنسبة تصل إلى 200%».

المؤسسات المتأهلة

وأضاف: «بناء على قرار لجنة التحكيم العالمية برئاسة الدكتور ستيفين شلادوفر الخبير الدولي ورئيس لجنة تحكيم تحدي دبي، تأهلت سبع شركات عالمية للمرحلة النهائية عن فئة الشركات الرائدة، وهي: نيوليكس Neolix من الصين، ولايف توتش Life touch من إيطاليا، ودي جي ورلد DG World من الإمارات العربية المتحدة، وارتي Arti من النمسا، وتوينس ويل Twins Wheel من فرنسا، وياندكس Yandex من روسيا، وكيوي بوت Kiwi Bot من الولايات المتحدة الأمريكية».

وتأهلت ست جامعات للنهائيات عن فئة الجامعات المحلية وهي: جامعة نيويورك في أبوظبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الشارقة، وجامعة دبي.

وقال الطاير: «يهدف تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة إلى التوسع في استخدام التنقل ذاتي القيادة على كل المستويات، وتشجيع الشركات الرائدة في هذا المجال، بهدف التعامل مع التحديات القائمة حالياً، مثل تحدي الميل الأول والأخير لوصول الركاب لوجهاتهم النهائية، والازدحامات المرورية، وانخفاض عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة».

الخدمات اللوجستية

وأوضح أن تخصيص محور (الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة) ليكون عنوان الدورة الثانية من التحدي، يأتي في إطار سعي الهيئة إلى دعم القطاع اللوجستي في إمارة دبي؛ حيث تشير الدراسات إلى وجود قرابة 6000 شركة شحن في دبي، وأكثر من 64 ألف شاحنة من مختلف الحمولات والأوزان، مما يترتب عليه وجود نحو 306 آلاف رحلة يومياً تشكل نحو 13% من عدد الرحلات بالإمارة يومياً.

إقبال كبير

من جانبه قال أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة: «إن الدورة الثانية من التحدي شهدت منذ الإعلان عن انطلاقتها إقبالاً كبيراً من مختلف المؤسسات العالمية للمشاركة، بعرض مشاريعها ومبادراتها في طرح وسائل للتنقل ذاتي القيادة، معرباً عن سعادته بتنظيم هيئة الطرق والمواصلات، لهذه المنافسة بالشراكة مع جهات رائدة كي تتحقق الغاية من تحدي دبي للتنقل ذاتي القيادة».

وأضاف: «تم اختيار المتقدمين للمرحلة النهائية بناء على عناصر أهمها: مصداقية الجهة ورؤيتها المستقبلية ودرجة الابتكار والمهارات والخبرات ذات الصلة».