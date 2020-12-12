شكرا لقرائتكم خبر عن قوارب البحرين وعمان تتألق في ثانية جولات التجديف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت قوارب الأشقاء من مملكة البحرين وسلطنة عمان تألقها اللافت في منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم الجمعة ضمن فعاليات الموسم الرياضي 2020-2021.

وتمكن القارب «عمان 44» التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة في سلطنة عمان وبقيادة النوخذة حميد البحري من انتزاع المركز الأول في الشوط الأول، بينما فاز القارب «كي اتش كي 54» لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط بالشوط الثاني.

وحقق السباق الكبير الذي جرت أحداثه في قناة دبي المائية نجاحاً كبيراً بمشاركة 40 قارباً على متنها ما يزيد على 350 فرداً تنافسوا جميعاً من أجل انتزاع المركز الأولى في الشوطين الأول والثاني واللذين حملا اللونين الأزرق والبرتقالي.

وجرت بعد نهاية شوطي السباق مراسم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بحضور محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية والمقدم علي النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي وهزيم القمزي مشرف السباق.

وجاءت نتائج السباق كالتالي: الشوط الأول: الأول «عمان 44» والثاني «شرطة دبي 3» والثالث «فيكتوريوس 53» والرابع «الذهب 66» والخامس «واوان 87».

أما نتائج الشوط الثاني: الأول «كي اتش كي 54» والثاني «أساس 39» والثالث «دبي 51» والرابع «الصاروخ 7» والخامس «شرطة الفجيرة 77».

ورفع طاقم قارب «عمان 44» بطل الشوط الأول في الجولة الثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً بعد نهاية الشوط عند خط النهاية لوحة معبرة تجسد معاني المحبة والإخاء بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي حملت تهنئة الأشقاء لدولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين.