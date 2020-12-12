شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يستضيف الوحدة للابتعاد أكثر بالصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تتجدد الفرصة أمام الهلال للابتعاد أكثر بصدارته لدوري المحترفين السعودي عندما يستضيف الأحد فريق الوحدة على ملعب الملك فهد الدولي عند الثامنة و45 دقيقة بتوقيت الإمارات في ختام الجولة الثامنة.

ويحتل الهلال الصدارة برصيد 19 نقطة متقدماً بأربع نقاط عن وصيفه الشباب، بعد تعادل الأخير بهدف مع ضيفه الاتحاد الجمعة، ليحتل الشباب الوصافة بـ15 نقطة والاتحاد رابعاً بـ13 نقطة.

ويحتل الوحدة المركز الرابع عشر بست نقاط من فوزين مقابل خمس هزائم، ما يجعل فرصة أزرق العاصمة كبيرة لتحقيق نقاط المباراة في ظل ترسانة العناصر التي يتسلح بها المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بقيادة الفرنسي غوميز والبيروفي كاريلو.

وخلال مواجهات الفريقين في دوري المحترفين منذ 2008-2009 حقق الهلال الفوز في 14 مباراة من أصل 16 مواجهة ولم يذق الفريق المكاوي الفوز مكتفياً بالتعادل في مباراتين.

على صعيد آخر، أكد البرازيلي فابيو كاريلي مدرب اتحاد جدة بعد تعادل الأخير مع الشباب 1-1 أنه راض عن كتيبته بالرغم من عدم الفوز.

وأضاف: «نحن نتطور بشكل كبير، لقد قدمنا مباراة رائعة وفزنا بالشوط الأول وصنعنا فرصاً حقيقية للتسجيل، لكن الحظ عاكس خطط مهاجمينا، سنكون أفضل في قادم المباريات ونجمع المزيد من النقاط للتقدم أكثر».

أما البرتغالي بيدرو كاتشينا مدرب الشباب فبين أن فريقه لا يزال في طور التكوين ومازال بحاجة إلى مزيد من الوقت ليكون أكثر قوة، واعتبر النتيجة مرضية له في ظل النقص الذي دخل به اللقاء بسبب الإصابات.