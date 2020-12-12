بني ملال.. بحضور باهت الحركة الشعبية تعقد مؤتمرها الإقليمي وأحمد شد: لازلت أبحث عن براءتي

عقد حزب الحركة الشعبية ببني ملال، اليوم السبت، مؤتمره الإقليمي بمقرالغرفة الفلاحية ببني ملال قصد انتخاب مكتب إقليمي جديد لحزب السنبلة ببني ملال.

وعرف اللقاء حضور الرئيس السابق للجملس البلدي لبني ملال وعضو المكتب السياسي للحزب أحمد شد، الذي أكد أنه لازال يبحث عن برائته بعد قرار المحكمة الإدارية عزله من رئاسة المجلس الجماعي ببني ملال، بناء على التقارير، والملاحظات، التي قامت بها مفتشية وزارة الداخلية.

وأضاف شد، خلال حديثه لأعضاء المؤتمر أنه لازال يبحث عن برائته التي هي بارائت الحزب والمجلس بشكل عام، مشيرا إلى أنه لازال مناضلا داخل حزب السنبلة.

هدا وقد أسفر المؤتمر الإقليمي للحزب السنبة على تجديد الثقة في محمد أقدور ككاتب إقليمي للحزب، على أن يتم تشكيل المكتب في وقت لاحق، في حين شهد اللقاء حضورا باهتا “6 أعضاء من مجلس بني ملال بغياب حوالي 19 عضو اخر”، عكس ما كان يعرف في السنوات الماضية، ما يرجح انشقاقات كبيرة يعرفها الحزب .

وقد أكد محمد أقدور ل”اليوم 24” أن 3 أعضاء قدموا استقالاتهم للحزب وهو ما سبق أن نشرناه وهم حاليا، أعضاء في لمجلس الجماعي لبني ملال، في حين رجحت مصادر أن يشهد الحزب موجة أخرى من الاستقالات لأعضاء آخرين، خلال الأيام المقبلة، قبل عقد مؤتمره الإقليمي.