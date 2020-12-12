اغلاق الحدود بين الولايات المتحدة وكندا حتى 21 يناير

السبت 12 ديسمبر 2020

قررت كلاً من الولايات المتحدة الامريكية وكندا إبقاء الحدود بينهما مغلقة أمام كل التنقلات غير الضرورية حتى 21 يناير القادم للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.



وأوضح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال مؤتمر صحافي، أنّ التمديد الجديد بين الجارتين الشماليّتين سيساعد في حماية الناس على جانبَي الحدود".

من جهته، قال وزير الخارجية بالنيابة المكلف الأمن الداخلي للولايات المتحدة تشاد وولف "من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا ستمدد الولايات المتحدة والمكسيك وكندا القيود المفروضة على السفر غير الضروري حتى 21 يناير".

وسيُسمح فقط بمواصلة التبادلات التجاريّة والرحلات التي تُعتبر أساسيّة بين البلدين.