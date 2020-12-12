الصحة السعودية :سيتم استقبال توريد لقاح كورونا خلال الأيام القليلة القادمة

السبت 12 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 166 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 359749 حال ،بينها 3366 حالة نشطة، و517 حالة حرجة.



واوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، بانه تم تسجيل 239 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 350347 حالة ،وبلغ عدد الوفيات 6036 حالة بإضافة 13 حالة وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة وفق مانشرته وكالة الانباء السعودية(واس) "سيتم استقبال توريد اللقاح خلال الأيام القليلة القادمة وسيكون البدء في حملة التطعيم حسب المراحل والفئات المستهدفة".