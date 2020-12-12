شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. الإصابات اليومية بكورونا تتجاوز 3000 في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن اليابان سجلت اليوم السبت أكثر من 3000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لأول مرة في يوم واحد مع استمرار الارتفاع في عدد حالات الإصابة في فصل الشتاء.

وأضافت الهيئة أن إجمالي الإصابات الجديدة بلغ 3041. وأعلنت طوكيو، عاصمة اليابان والمدينة الأكبر في البلاد، تسجيل 621 حالة إصابة جديدة اليوم.

وفي حين كانت اليابان بعيدة تماما عن التفشي الهائل الذي شهدته الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا إلا أن العدوى تفاقمت مع حلول فصل الشتاء لا سيما في مناطق مثل جزيرة هوكايدو الشمالية.

وإلى الآن لقي نحو 2588 حتفهم في اليابان بسبب فيروس كورونا.