إيفانكا ترامب تبحث عن المستقبل في قطعة أرض بسعر خيالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فيما تستعد إفانيكا ترامب لمغادرة البيت الأبيض بعد خسارة والدها الانتخابات الرئاسية تتطلع مستشارة الرئيس للمستقبل.

وطبقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال مصدر مقرب من الأسرة إن إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر بالمراحل الأخيرة لشراء قطعة أرض بمنطقة خاصة تسمى "بليونير بانكر" قرب ميامي بيتش في فلوريدا.

وأضاف المصدر أن الأرض، التي تبلغ مساحتها فدانين وتقع على خليج بيسكاين، كانت مدرجة للبيع بمقابل 31.8 مليون دولار، وعرض الزوجان مبلغًا في حدود 28-30 مليون دولار.

وأشارت الشبكة إلى أن عملية البيع قيد النظر بموجب العقد، ما يعني أن عرض المشتري تم قبوله من جانب البائع، الذي يتصادف أنه المغني الإسباني الأسطوري خوليو إجلسياس.

ورفض متحدث باسم ترامب طلب "سي إن إن" التعليق على المعاملة.

وطبقًا للشبكة، فإن المبلغ الدولاري مذهل، لكن يمكن مقارنته بالـ29 عقارًا الأخرى والـ11 قطعة أرض التي تشكل جزيرة إنديان جريك بولاية فلوريدا، وهي "قرية" فائقة الخصوصية، طبقًا لوصف أحد خبراء العقارات المحليين.

وقالت دورا بويج، التي باعت خلال فترة عملها عقارات بقيمة تفوق 3 مليارات دولار، لكنها لم تشارك في صفقة إيفانكا وكوشنر، إن "جزيرة إندريان جريك واحدة من أكثر من الأحياء الخاصة التي يسعى الناس وراء التملك فيها، ويتردد عليها أصحاب الثروات الباحثين عن الخصوصية".

وأضافت بويج أن التدابير الأمنية الصارمة التي يتمتع بها سكان إنديان جريك أحد الأسباب الرئيسية وراء استعداد الأثرياء دفع عشرات ملايين الدولارات مقابل قطعة أرض هناك إلى جانب المناظر الطبيعية الخلابة.

وأشارت إلى أن البوابة الأمنية الموجودة بالمدخل ودورية المراقبة على مدار الساعة طوال الأسبوع تعمل كوسيلة تضمن دخول ملاك المنازل وضيوفهم فقط إلى الجزيرة، موضحة أن هذا سبب حاسم وراء اختيار المشاهير، مثل خوليو إجلسياس، العيش هناك.

لكن عنصر الأمان ليس فقط ما دفع إيفانكا للتوجه إلى فلوريدا، بل الفرص السياسية المحتملة بالولاية نفسها أيضًا، بحسب مصدر كان يعمل مع عائلة ترامب.



ولم تستبعد إيفانكا الترشح لمنصب بالمستقبل القريب كما لم تنكر صراحة طموحاتها السياسية الخاصة.

وتبدو ولاية فلوريدا، التي فاز فيها الرئيس دونالد ترامب عامي 2016 و2020، تقدم فرصة ممكنة لإيفانكا، حال اختارت دخول السياسة.

وقال المصدر لـ"سي إن إن" إن "إيفانكا بالتأكيد لديها طموحات سياسية، لا شك في ذلك. تريد الترشح لشيء ما".