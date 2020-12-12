شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء أعمال جلسة البرلمان العربي الثانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت بجامعة الدول العربية، اليوم، أعمال جلسة البرلمان العربي الثانية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي.



ويناقش البرلمان خلال أعمال الجلسة، بحضور رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال، ورئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تطورات ومستجدات الأوضاع العربية الراهنة، وتعزيز دور البرلمان العربي في دعم ونصرة القضايا العربية، وتفعيل دور الدبلوماسية العربية في الدفاع عن مصالح الشعوب العربية، وبحث إجراءات إنشاء لجنة لمكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي.

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