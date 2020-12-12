شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج الكوري كيم كي- دوك بـ "كوفيد-19" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي المخرج الكوري الجنوبي كيم كي-دوك المعروف عالمياً بأعماله السينمائية ذات الطابع العنيف، في لاتفيا جراء مضاعفات إصابته بكوفيد-19، على ما أعلنت مسؤولة في قطاع السينما اللاتفية.

المخرج البالغ 59 عاماً كان يعتزم شراء عقار في لاتفيا والتقدم بطلب للحصول على إقامة في البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.

وحاز كيم كي-دوك شهرة عالمية من خلال أعماله التي تصور وحشية البشر من خلال مشاهد عنف قاسية، وأيضاً بأفلامه المحملة بالأبعاد والمعاني الرمزية.

وفاز فيلمه «بييتا» بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي سنة 2012.

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