شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور: اتحاد اليد يتطلع لرؤى مستقبلية تخدم اللعبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

أعرب نبيل عاشور رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد عن سعادته الكبيرة بالتفاعل الكبير من المعنيين بكرة اليد في جميع الأندية، وقال: «مشاركة 16 نادياً في الاجتماع الذي أجريناه عن بُعد السبت، كانت مثمرة للغاية، وبعثت روح التفاؤل في الاتحاد الجديد وأكدت لنا أننا نعد يداً واحدة نمضي نحو التطور المنشود الذي يجب أن تنخرط فيه جميع شرائح اللعبة، وهدفنا الأول والأخير هو تقوية المسابقات؛ لإنتاج منتخب وطني قوي يحقق الطموحات والتطلعات».

وأضاف: «الاجتماع كان مثمراً وإيجابياً وفتح آفاقاً جديدة لرؤى مستقبلية تخدم لعبة الأقوياء، وقد منح الجميع طاقة إيجابية؛ لبذل أقصى الجهود لأن الاتحاد وحده لن يستطيع فعل شيء، ما لم تتكاتف الأندية معه».

وحرص عاشور على توجيه عبارات الشكر إلى جميع الذين شاركوا في الاجتماع بآرائهم واقتراحاتهم الطموحة التي ستكون قيد النظر والتطبيق بما يعود على اللعبة بالمصلحة العامة.

وأكد أن الاتحاد يولي أنديته والآراء الصادرة عنها كل اهتمام ومتابعة وستكون هناك زيارات ولقاءات مع المجالس الرياضية ومع الأندية في دورها، ومع المدربين في ملاعبهم خلال التدريبات.

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