إستنجدت بأنجلينا جولي لمساعدتها قائلة : لإيران تاريخ في تعذيب النساء .. بحكم رسمي .. «شبيهة أنجلينا جولي» خلف القضبان لمدة 10 سنوات

حُكم على فتاة إيرانية نشرت صوراً مشوهة بشدة لنفسها على الإنترنت بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد عام من اعتقالها بسبب أنشطتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

وبرزت سحر طبر، البالغة من العمر 19 عاماً، واسمها الحقيقي فاطمة خيشوند، بعد أن نشرت صوراً لها بوجه هزيل يشبه الزومبي. وكانت قد شُبهت كثيراً للممثلة الأميركية أنجلينا جولي. وفي وقت من الأوقات، كان لديها 486 ألف متابع على موقع «إنستغرام».

ووجهت لها تهمة نشر الفساد بين الشباب وعدم احترام إيران. وفي الربيع طالبت بالإفراج عنها، قائلة إنها مصابة بـفيروس «كورونا».

أنجلينا جولي

ودعت طبر في وقت من الأوقات الممثلة أنجلينا جولي إلى شن حملة من أجل إطلاق سراحها، قائلة: «لإيران تاريخ في تعذيب النساء. نحن بحاجة إلى أن نتحد ضد هذا التمييز العنصري بين الجنسين».

وتضمنت التهم الموجهة إلى طبر أولاً التجديف والتحريض على العنف وكسب الدخل من خلال وسائل غير مناسبة وتشجيع الشباب على الفساد. وقالت إنها بُرئت من اثنتين من التهم الأربع الموجهة إليها، لكنها لم ترغب في التعليق أكثر لأنها كانت لا تزال تأمل في الحصول على عفو.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني اعترافات لها أواخر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وأثارت تعبيراتها عن الندم قدراً كبيراً من التعاطف. ووصف التقرير طبر بأنها «ضحية ذات شخصية غير طبيعية وحالة عقلية» كانت تعتمد «الابتذال» على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت السجلات الطبية أيضاً إلى أنها مصابة بمرض عقلي، ولها تاريخ من الزيارات إلى مستشفيات الأمراض النفسية. وقد طلب محاموها الإفراج عنها بكفالة وأشاروا إلى عمرها وقت ارتكاب الجرائم المزعومة.

القبض عليها

أوقفت السلطات الإيرانية، في 2019 ،وهى إحدى نجمات موقع "إنستغرام"، المعروفة بأنها شبيهة نجمة هوليوود الأمريكية أنجلينا جولي، وذلك بتهمة التجديف والتحريض على العنف والحصول على المال بطرق غير قانونية ودفع الشباب إلى الفساد.

ومُنحت الفتاة الإيرانية، سحر تبر، الفرصة لشرح أسباب تصرفاتها من خلال دعوة الصحفيين والتكلم معهم والإجابة عن أسئلتهم.

وقالت سحر إنها كانت الطفلة الوحيدة في عائلة غير مكتملة، حيث انفصل والداها عندما كانت صغيرة. وكانت تحلم بأن تصبح مشهورة طول حياتها، ولكنها لم تكن تعرف كيف تحقق ذلك. ثم لاحظت أن الأشياء المبتذلة والغريبة غالباً ما تكتسب الكثير من الإعجابات، وانطلاقا من هنا تعلمت الفوتوشوب والمكياج لإنتاج صورة لها تشبه إلى حد كبير النجمة العالمية أنجيلينا جولي، وأصبحت جولي الإيرانية، وفق موقع "نيويورك تايمز".

وفي الواقع، لم تحاول سحر أن تصور شخصية النجمة الهوليودية، بل كان إلهامها البطلة القبيحة من فيلم الرسوم المتحركة " جثة العروس".