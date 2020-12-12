موسكو: موقف واشنطن إزاء الصحراء الغربية سيسبب أحداث عنف جديدة بالمنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موقف الولايات المتحدة إزاء مسألة الصحراء، من شأنه أن يسبب أحداث عنف جديدة في المنطقة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونلد ترامب، أعلن الخميس الماضي، التوقيع على إعلان يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وقال مسؤول أمريكي إن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في إطار الاتفاق.

وقال ترامب إنه وقع إعلانا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أن التطبيع بين إسرائيل والمغرب حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة.

وأصبح المغرب رابع دولة عربية تفتح فصلا دبلوماسيا جديدا تجاه إسرائيل منذ أغسطس الماضي، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.

وكجزء من هذا الاتفاق، وافق ترامب على الاعتراف بشرعية المغرب على الصحراء الغربية.