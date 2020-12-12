وفاة القس باقي صدقة شيخ الرعاة الإنجيليين بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي: توفي اليوم السبت، القس باقي صدقة شيخ الرعاة الإنجيليين بمصر، وراعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط. ولم تعلن الكنيسة الإنجيلية بأسيوط حتى الآن عن ترتيبات وموعد الجنازة.

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