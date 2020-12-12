المدير الإقليمي لكانون: مصر مليئة بالفرص الاستثمارية في حلول التكنولوجيا (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - - القطاع المصرفي والتعليم والصحة والمشروعات الجديدة ذات أولوية للشركة

- الشركة تنفذ مشروعًا مع البريد لرفع كفاءة الخدمات المقدمة عبر مكاتب الهيئة

كتب-علاء حجاج:

يعتقد وائل عامر، المدير الإقليمي لشركة كانون للحلول التصوير وتقنية المعلومات في مصر وليبيا وجنوب السودان، إن السوق المصري يعج بالفرص الاستثمارية بفضل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة والتي تعتمد على أحدث التكنولوجيا الحديثة مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال عامر في حواره لـمصراوي، إن جائحة كورونا ساهمت في نمو أعمال الشركات التي تقدم الحلول التكنولوجية بشكل أسرع وساهمت في إسراع تنفيذ خطط الدولة نحو التحول الرقمي:

إلى نص الحوار:

ساهمت جائحة كورونا في الإسراع بخطط الدولة نحو التحول الرقمي، ما الفرص الاستثمارية التي خلقتها كورونا لشركتكم؟

ساهمت كورونا بالفعل في الإسراع في تنفيذ الدولة لخطط التحول الرقمي، وأصبحت الفرص متاحة بشكل قوي لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة أن الدولة تسعى بقوة نحو الحلول التكنولوجية المتطورة.

ومنذ نحو 4 سنوات كنا نبذل جهودًا كبيرة لتسويق الحلول التكنولوجية التي تساعد العملاء على الاتصال والتي تساعده على ربط كل أدوات التشغيل تكنولوجيا، ولكن مع الجهود التي بذلتها الدولة أصبح العميل هو من يسعى نحو الحل التكنولوجي ويبحث عنه، ما ساعد على خلق فرص جديدة بالسوق المصري، وشكل عام سعي الدولة لتحقيق التحول الرقمي ونشر منظومة الدفع الإلكتروني بالنسبة لشركة كانون يعتبر فرصة استثمارية.

والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة التي تدشنها الدولة تفتح الباب أـمام الفرص لشركات التكنولوجيا وشركة كانون واحدة منهم، فلن تجد أي وزارة أو جهة حكومية تنتقل إلى مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة بأطنان من الورق والمستندات الرسمية، وهو ما يعني فرصة استثمارية في تحويل هذه المستندات لأرشيف إلكتروني وربطها بنظام تكنولوجي يسهل على الموظفين الوصول للمعلومات بهذه المستندات كلًا حسب اختصاصه.

وستحتاج هذه الوزارات والجهات الحكومية التواصل مع باقي مكاتبها في مختلف أنحاء الجمهورية وهي فرصة استثمارية أخرى في الربط التكنولوجي.

ما الحلول التكنولوجية التي تقدموها تتناسب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي؟

لدى شركة كانون مجموعة من الحلول التكنولوجية التي تناسب السوق المصري، منها أجهزة سكانر تعتمد على الذكاء الاصطناعي قادرة على فحص الأوراق وترتيبها على النحو الذي يطلبه العميل ومثل هذه الحلول تناسب القطاع المالي والجهات الحكومية بشكل كبير.

وكذلك لدينا الكفاءات البشرية المناسبة والتي تقدم الدعم للعملاء في السوق المصري لمختلف أنواع الحلول والمنتجات التي تقدمها الشركة.

ما القطاعات التي تمثل فرص استثمارية لشركة كانون في مصر؟

كل القطاعات لديها توجه نحو الحلول الرقمية، ولكن القطاع المصرفي والتعليم والصحة والمشروعات الجديدة هي القطاعات ذات الأولوية لشركة كانون.

هل هناك شراكات مع الحكومة لتنفيذ هذه المشروعات؟

بالطبع لدينا مشروعات ننفذها مع عدد من الجهات والهيئات التابعة للدولة، وكذلك لدينا مشروع مع الهيئة القومية للبريد، كذلك قدمنا حلًا تكنولوجيًا متكاملًا لجامعة سيناء، من خلال هذا الحل يستخدم الطالب كارتًا ذكيًا لدخول السيكشن أو جراج السيارة أو طباعة الأوراق وغيرها من الخدمات المقدمة داخل الجامعة.

ما هي مشروعاتكم مع هيئة البريد؟

دورنا هو تسهيل الخدمة المقدمة للمواطن وتسهيل طريقة تقديم الخدمة من جانب الموظف داخل مكاتب البريد، وذلك من خلال حل تكنولوجي بأخذ مسحة ضوئية من بطاقة العميل ويقارن البيانات اعتمادا على الذكاء الاصطناعي مع النظام التكنولوجي للهيئة القومية للبريد المربوط مع بيانات الداخلية، الأمر الذي يسهم في حصول العميل على الخدمة بشكل أسرع وأكثر أمنا، وقدمنا للهيئة مشروع تجريبي، وحاليا ننتظر قرار الهيئة بالاعتماد على حلولنا أو اختيار مقدم أخر للخدمة.

هل التحول الرقمي سيقضي على صناعة الطابعات والماسحات الضوئية "سكانر"؟

بالعكس، في ظل التحول الرقمي ستحتاج إلى تداول المستندات رقميا، وهو ما يعني أنك ستحتاج للطابعة والسكانر حتى تتمكن من إدخال المستند في المنظومة وتداوله رقميًا، وهو الأمر الذي يعني احتياج العملاء لمنتجات أكثر تطورا يمكن التحكم فيها عن بُعد ويكون بها مواصفات أمن وحماية متطورة بحيث لا تسمح لكل الموظفين تداول اوراق ومستندات ليس من اختصاصهم وبالتالي فالتحول الرقمي سيسهم في تطور هذه الصناعة وليس اختفائها.