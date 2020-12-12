محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - أ ش أ
كشف الرئيس التنفيذي الشركة (بيونتيك) الألمانية أوجور شاهين، اليوم السبت، أن أكبر تحد يواجهها هي وشريكتها "فايزر" الأمريكية بعدما تمت إجازة لقاح (كوفيد-19) في الولايات المتحدة سيكون زيادة التصنيع لتلبية حجم الطلب الضخم .
وقال شاهين - في تصريحات نقلها قناة (الحرة) الأمريكية - "علينا حل مشكلة التصنيع، من الواضح جدا أن هناك حاجة لجرعات أكثر"، مضيفاً "نعالج هذه المسألة لكي ننتج جرعات أكثر".
وأعلنت الشركتان أنها ستنتج ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة من اللقاح العام المقبل.
وأجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الاستخدام الطارئ للقاح يوم الجمعة الماضية، بعدما أصبحت بريطانيا أول دولة تبدأ في استخدام اللقاح خارج التجارب السريرية في الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر "بيونتيك": نعمل مع "فايزر" على زيادة تصنيع لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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