السعودية تُسجل 166 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و13 وفاة جديدة، و239 حالة شفاء.
الطبية، وبلغ عدد المتعافين 350 ألفًا و347 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6 آلاف و36 حالة.
وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أنه بذلك ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في المملكة 359 ألفًا و749 حالة، من بينها 3 آلاف و366 حالة نشطة تتلقى الرعاية
وكشفت الوزارة عن أنه سيتم توريد اللقاح خلال الأيام القليلة القادمة، وسيكون البدء في حملة التطعيم حسب المراحل والفئات المستهدفة.
وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، أن لقاحات ضد "كورونا" ستوفر بشكل مجاني للجمميع في المملكة.
وأكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، أن أي لقاح لا بد أن يكون آمنا وفعّالا ومعتمدا من الهيئات المعنية.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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