النمسا تسجل 3241 إصابة جديدة و126 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم السبت تسجيل 3241 إصابة جديدة و126 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة .

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم السبت إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 319 ألفا و822 حالة وقد تعافى منها 277 ألفا و833 حالة بينما توفى 4415 حالة .

وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 3599 حالة منهم 591 حالة فى العناية المركزة .

وأوضح البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها فى النمسا السفلى 643

حالة يليها النمسا العليا وبلغت 637 حالة يليها العاصمة فيينا وبلغت 578 حالة وستيريا 491 حالة و بينما جاءت اقل الاصابات فى بورجنلاند وبلغت 75 حالة .

وأفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم لتتجاوز حاجز الـ70 مليون إصابة والوفيات أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي

الإصابات بفيروس كورونا في العالم 7,013,1911، وإجمالي الوفيات 1.592,795.

ونشرت الجامعة بيانات عشر من الدول التي سجلت أكبر عدد من حيث إجمالي الوفيات جراء الفيروس.

وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، إذ بلغت الوفيات 294874، والإصابات 15,834,965.

تليها البرازيل بـ 179765 حالة وفاة، و6,781,799 إصابة،

ثم الهند بـ 142186 حالة وفاة و9,796,769 إصابة.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك بـ 113019 وفاة و1,229,379 إصابة.

بريطانيا بـ 63603 وفاة و1,814,395 إصابة.

إيطاليا بـ 63387 وفاة و1,805,873 إصابة.

فرنسا بـ 57671 حالة وفاة و2,405,210 إصابة.

إيران بـ 51727 حالة وفاة و1,092,407 إصابة.

اسبانيا بـ 47624 وفاة و1,730,575، إصابة.

روسيا بـ 45370 وفاة و2,574,319 إصابة.