فلسطين تسجل 1845 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 33 حالة وفاة و1845 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 2182 مريضاً بعد فحص 4469 عينة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن عدد المرضى في العناية المكثفة وصل إلى 83 مريضاً، وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي 26 مريضاً.

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