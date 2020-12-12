“مراسلون بلا حدود” تعرب عن صدمتها من إعدام إيران لصحفي معارض

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 04:12 مساءً - منذ 8 دقائق

أعربت منظمة “مراسلون بلا حدود” من خلال تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية عبر “تويتر”، عن صدمتها من إقدام السلطات الإيرانية، اليوم السبت، على إعدام الصحفي المعارض، روح الله زام، وانتقدت المنظمة بشدة، نظام العدالة في إيران والمسؤولين عليه.

ونفذت إيران صباح اليوم حكم الإعدام في حق الصحفي المعارض، الذي أدين بإثارة العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017.

واعتقل روح الله زام عام 2019 بعد سنوات قضاها في المنفى.