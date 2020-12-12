وزارة الصحة الفلسطينية: سنتسلم 4 ملايين جرعة من اللقاح ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 04:12 مساءً - منذ 46 دقيقة

اعلن المسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية، أسامة النجار، في حديثه لإذاعة “صوت فلسطين”، ان حوالي 4 ملايين جرعة من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا ستصل قريبا إلى فلسطين، نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل.

وأوضح، أنه بعد استلام هذه الجرعات ستباشر السلطات الصحية عمليات تطعيم المواطنين بعدة أنواع من اللقاحات، تمكنت من توفيرها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والدول والشركات العالمية للأدوية.

وأكد النجار أن تفشي وباء كورونا بالمنطقة وصل حالة الذروة في الظرف الحالي، مما جعل الطواقم الصحية في حالة إرهاق بسبب الجهود المضاعفة لمواجهة هذا التحدي الصحي العام الخطير.

ودعا المواطنين إلى احترام التدابير الوقائية من الوباء حتى لا ترتفع الإصابات بما يؤدي إلى عجز الهياكل الصحية على استيعابها، وبالتالي الدخول في مرحلة شديدة الخطورة على الجميع.