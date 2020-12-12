كورونا تواصل إنتشارها.. أزيد من 700 ألف إصابة خلال 24 ساعة.. والعالم على أبواب 72 مليون مصاب

ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في العالم، إلى حدود صباح اليوم السبت، إلى حوالي 71.5 مليون إصابة مؤكدة، بينما تجاوز إجمالي الوفيات 1,602,509 حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.

وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن 71 مليونا و503 ألفا و497 شخصا، سجلت إصابتهم بالفيروس التاجي، منذ بداية تفشيه، فيما عُولج أكثر من 49,692,019 مليون؛ بنسبة تجازوت 69 في المائة من إجمالي الإصابات.

وبلغ عدد المصابين، الذين لايزالون يتلقون العلاج، أزيد من 20 مليون شخص بنسبة بلغت 28,2 في المائة من إجمالي الاصابات، فيما يقرب من 200 دولة، ومنطقة في العالم، بينهم أزيد من 106,597 ألف شخص في حالة خطيرة، ويرقدون في قسم الإنعاش.

وحتى، صباح اليوم، توفي أكثر من 1,602,509 آلاف، بسبب فيروس كورونا؛ بنسبة قاربت 2.24 في المائة فيما تم تسجيل أزيد من 703,321 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بالوباء، حيث تجاوز16,295,714 مليون إصابة، و302,762 ألف وفاة، فيما احتلت الهند المركز الثاني بـ 9,827,026 مليون إصابة.