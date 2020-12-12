“شاحنات وأطنان من الشيرا محشوة بمخلفات زراعية”.. الأمن يضبط كميات كبيرة من المخدرات ويوقف 6 أشخاص -صور

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن توقيف توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و50 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في محاولة تهريب طنين و890 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنتين للنقل الطرقي للبضائع.

وأشارت المديرية، في بلاغ لها بهذا الخصوص، أن عملية توقيف المشتبهين نفذت مساء أمس الجمعة، على يد عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأوضح البلاغ أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن ضبط شاحنتين وسيارة نفعية بالقرب من منطقة “سيدي بيبي” ومدينة أيت ملول، فضلا عن توقيف ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه القضية، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، في حين مكنت إجراءات التفتيش المنجزة داخل الشاحنتين من ضبط 114 رزمة، بلغ وزنها الإجمالي طنين و890 كيلوغراما من المخدرات، كانت معبأة بشكل محكم ضمن شحنة من مخلفات المنتوجات الزراعية، بالإضافة إلى حجز هواتف نقالة وسلاح أبيض.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا رصد جميع امتداداتها وارتباطاتها على المستويين الوطني والدولي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية الأمنية تندرج في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.