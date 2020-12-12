قرر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بخريبكة اليوم السبت، متابعة مستخدم بإدارة مستشفى “ش.ز” في حالة اعتقال، يشتبه في تورطه في عملية تزوير شواهد كورونا.
وحسب مصادر “اليوم24” فقد وجهت النيابة العامة تهم “خيانة الأمانة، وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، المشاركة في تزييف وتزوير شهادة تصدرها الإدارة واستعمالها وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.
وأضافت المصادر داتها، أن عناصر الشرطة القضائية بمدينة خريبكة كانت قد أوقفت مستخدمًا أول أمس الخميس، بعد الاشتباه في تورّطه في منح شواهد الخلو من “كوفيد 19″، دون إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية لطالبي تلك الشواهد.
هدا وقد تمكنت المصالح الأمنية من حجز حاسوب وأوراق وبيانات الأشخاص الذين استفادوا من الشواهد، ومبالغ مالية داخل منزل المشتبه فيه، فيما جرى فتح تحقيق معمق حول الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر دون خضوعهم للكشف عن الفيروس..اعتقال مستخدم بمستشفى بخريبكة يزور “شواهد كورونا” ويبيعها بمقابل مادّي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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