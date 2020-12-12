شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يطالب بحماية اللاجئين في تيجراي والان نبدء بالتفاصيل
وقال المسؤولان في بيان نشر في بروكسل: إن الاتحاد الأوروبي ينضم إلى دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان سلامة وامن اللاجئين الإريتريين في إثيوبيا ، الذين علقوا في الصراع في منطقة تيجراي.
وأضاف البيان أنه يجب حماية جميع اللاجئين من الأذى ، ويجب منع أي عمل من أعمال الإعادة القسرية، وفقًا للقانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ويجب أن تكون أي عودة آمنة وطوعية وكريمة.
وحث البيان أطراف النزاع على السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري دون عوائق ودون قيود وتسهيله إلى جميع المناطق المتضررة ، مع الاحترام الكامل لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال.
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