أبوالغيط: نواجه تحديات غير مسبوقة

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ووصف أبوالغيط خلال كلمة فـي جلسة البرلمان العربي الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث اليوم (السبت)، التحديات التي تواجهها المنطقة بأنها«غير مسبوقة»، خاصة على الصعيدين الأمني والاستراتيجي. ولفت إلى أنه ما زال «هناك جيران لنا في الإقليم يتبنون سياسات وينخرطون في ممارسات تضر بالأمن القومي للدول العربية». وأكد أنه يتعين أن تكون «استجابتنا لهذه التحديات القادمة من جوارنا جماعية وشاملة».
من جهته، أكد رئيس البرلمان العربي دعم استقرار ليبيا وتوحيد الصف الليبي، رافضاً كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي. ودان الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها مليشيات الحوثي واستهداف المدنيين الأبرياء.
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