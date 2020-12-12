شكرا لقرائتكم خبر عن عبير موسي: «الإخوان» دبروا أمراً بليل ضد الشعب التونسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت زعيمة «الحزب الدستوري الحر» في تونس عبير موسي إن حكم «النهضة» الإخوانية أفسد المؤسسات الدينية في البلاد، وذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها حزبها السبت للمطالبة بقطع العلاقات مع ما يسمى «اتحاد علماء المسلمين» الذي تتحكم فيه الجماعة المتطرفة وأسسه الداعية الإخواني يوسف القرضاوي.

وأعربت موسي، عن رفضها لاتفاقية الإخوان في تونس مع «اتحاد القرضاوي»، قائلة: «حكم الإخوان أفسد المؤسسات الدينية في تونس، وهناك جمعيات تمول الإرهاب تتخذ من الدين والعمل الخيري غطاء، ونحن نطالب بدولة مدنية مستقلة في تونس». وانتقدت النائبة التونسية الوضع الأمني والاجتماعي الحالي في البلاد، وطالبت وزير الشؤون الدينية في تونس بإلغاء الاتفاقية المبرمة مع «اتحاد القرضاوي».

وقالت موسي إن «الإخوان دبروا أمراً بليل ضد الشعب التونسي باتفاقهم مع القرضاوي.. ونصبوا خريجي اتحاد القرضاوي أئمة في المساجد.. ويستخدمون الدولة التونسية لتمرير اتفاقيات مع القرضاوي».

وكانت موسي، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عزمها مقاضاة رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، متهمة إياه بـ «تسييس الإدارة في مجلس النواب»، مضيفة أنه «كرئيس للمجلس هو مكلف فقط بالتسيير الإداري عبر النظام الداخلي وبترؤس الجلسات العامة ومكتب المجلس واللجان عند حضوره فيها، لكنه يريد توسيع صلاحياته خارج النظام الداخلي للمجلس واستغلال مكانه للترويج لأفكاره ومواقفه السياسية وتنفيذ أجندات سياسية».

وشددت رئيسة الحزب الدستوري على وجود مخطط لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ثم ترشيح نائب من نفس الحزب لرئاسة المجلس. وأكدت أنها لن توقع على سحب الثقة من الغنوشي إلا إذا التزم أصحاب اللائحة كتابياً بعدم ترشيح أي نائب من النهضة لرئاسة البرلمان. وتؤكد موسي أن حزبها على«اختلاف جذري مع فكر الإخوان» وأنها «بصدد فضح هذا التنظيم وطريقة تفكيره وكيف يغلب مصالحه ومصالح الجماعات التي ينتمى إليها خارج تونس من أجل تركيع الدولة التونسية». وحذرت موسي من أن «هناك جمعيات تركية تخترق المساجد التونسية»، لافتة إلى أنها تقدمت «بلائحة للبرلمان تطالب الحكومة بحل التنظيمات السياسية والجمعيات التي تحمل أجندة مناهضة لثوابت الدولة وتنشر الأفكار الظلامية».