شكرا لقرائتكم خبر عن لا بديل لتشادويك بوزمان في «بلاك بانثر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكّدت شركة «ديزني» أنها لن تستعين بأي ممثل ليكون بديلاً عن نجم «بلاك بانثر» تشادويك بوزمان الذي توفي خلال الصيف الفائت، وبالتالي لن يتولى أحد دوره في تتمة هذا الفيلم التي تُعرض سنة 2022 بمشاركة الممثلين الآخرين.

وكان بوزمان توفيّ في أغسطس/آب الماضي عن 43 عاماً بعد معركة ضد سرطان القولون خاضها بصمت لأربع سنوات. وأثارت وفاته شكوكاً في شأن مستقبل «بلاك بانثر» الذي حاز إعجاب النقاد والجمهور. وأصبح أول فيلم عن الأبطال الخارقين يرشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم، وحقق أكثر من مليار دولار من إيرادات شباك التذاكر.

واعتبر كيفن فيج رئيس شركة «مارفل استديوز» في عرض تقديمي لمستثمري مجموعة «ديزني» أن «الطريقة التي أدى بها بوزمان شخصية تشالا ذي بلاك بانثر» كانت فريدة، ولذلك لن يُسنَد الدور إلى أي ممثل بديل. وأوضح أن تتمة الفيلم ستأخذ مجراها رغم ذلك، بمشاركة «الشخصيات الغنية والمتنوعة التي ضمّها الفيلم الأول»، معتبراً أن الجزء الجديد «تحية» لعمل تشادويك بوزمان. ويتولى إخراج الفيلم أيضاً راين كوجلر، ومن المقرر عرضه في صالات السينما في يوليو 2022.