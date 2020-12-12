شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات مثيرة السبت أبرزها ديربيا مانشستر ومدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة- أحمد مصطفى

تقام اليوم السبت 4 مباريات مثيرة في مختلف الدوريات العالمية والعربية أبرزها ديربي العاصمة الإسبانية مدريد، بين الريال وأتلتيكو ضمن الجولة الثالثة عشرة من الليجا.

كما يقام ديربي مانشستر الذي يجمع بين كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من البريميرليج، وضمن المسابقة ذاتها سيحل تشيلسي ضيفاً ثقيلاً على إيفرتون.

ويلتقي النصر السعودي مع نظيره الأهلي في كلاسيكو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

ديربي مدريد

في اللقاء الأبرز الذي يجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ضمن الجولة الثالثة عشرة من الليجا، على ملعب الفريدو دي ستيفانو، يدخل الفرنسي زين الدين زيدان اللقاء طامحاً لتحقيق الفوز مستغلاً عامل الأرض، خاصة أن خسارته أمام أتلتيكو تعني توسيع فارق النقاط بينهما إلى 9 نقاط.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد أتلتيكو في الصدارة برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه ريال سوسيداد.

أما المتصدر أتلتيكو فسيعمل على مواصلة تألقه من أجل الاحتفاظ بمركزه الحالي، والمنافسة بقوة على لقب الليجا الغائب عنه منذ 6 سنوات.

ديربي مانشيستر

في الدوري الإنجليزي سيكون الديربي الذي يجمع مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة الثانية عشرة من البريميرليج هو الأبرز، حيث يدخل أصحاب الأرض اللقاء وهم في المركز السادس برصيد 19 نقطة، بالإضافة إلى لقاء مؤجل، فيما يدخل الضيوف اللقاء وهم في المركز السابع برصيد 18 نقطة، ولديهم لقاء مؤجل أيضاً.

ويأمل الفريقان مزاحمة كل من ليفربول وتوتنهام على صدارة البريمرليج حيث يتصدران الجدول بنفس الرصيد 24 نقطة ولكن بفارق الأهداف لصالح توتنهام، فيما يتواجد خلفهم كل من تشيلسي بالمركز الثالث برصيد 22 نقطة، وليستر سيتي بالمركز الرابع برصيد 21 نقطة، ووست هام في المركز الخامس برصيد 20 نقطة، وساوثهامبتون بنفس الرصيد في المركز السادس.

مباراة أخرى في الدوري الإنجليزي لن تقل أهمية عن الديربي وهي التي تجمع تشيلسي صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة، مع إيفرتون صاحب المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

وبحسب المدرب فرانك لامبارد يغيب ثنائي تشيلسي حكيم زياش وكالو هودسون عن اللقاء، وذلك بسبب الإصابة، لكنه أكد أنه سيعمل على تدارك هذا الموقف جيداً من أجل المحافظه على تقدم فريقه في جدول الترتيب.

فيما يأمل ايفرتون بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي في تصحيح وضعيته والقفز لمركز أعلى في المسابقة حيث تعادل في الجولة الماضية مع بيرنلي 1-1، وخسر أمام ليدز يونايتد من قبلها بنتيجة 1-0.

كلاسيكو الدوري السعودي

كلاسيكو الدوري السعودي الذي يجمع النصر وضيفه الأهلي على ملعب استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض يدخله أصحاب الأرض ولديهم طموح كبير بتحقيق الفوز من أجل تحسين مركزهم في المسابقة، حيث يتواجد الفريق بالمركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط.

وسيكون تعافي لاعبيه جونزالو مارتينيز وخالد الغنام أبرز الركائز التي يعتمد عليها الفريق من أجل الفوز.

أما فريق أهلي جدة فيدخل اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، لكن لديه مجموعة كبيرة من الغيابات أبرزها محمد المجحد، ويزيد البكر، وسلطان مندش، ومهند عسيري، وعمر السومة المصاب بفيروس كورونا.

ويعني فوز الأهلي على النصر في الكلاسيكو بمثابة عودة جيدة في جدول الترتيب، خاصة بعد الخسارة بالجولة الماضية أمام نظيره ضمك بنتيجة 4-3.