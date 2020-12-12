شكرا لقرائتكم خبر عن الشارع التونسى يواجه اتحاد القرضاوى لرفض بثه الأفكار الإرهابية بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغضب والرفض الكبير فى تونس لمواجهة توغل اتحاد يوسف القرضاوى، والذى افتتح مقرا له هناك، وذلك لنشر الفكر المتطرف الذى تنشره الجماعة الإرهابية فى دول المنطقة، وهو ما دعا إلى كثير من الاحتجاجات والاعتصامات لرفض تأسيس هذا المقر هناك، معتبرين أن هذا يعد مقرا لجماعات الإرهاب والتطرف والتجارة بالدين فى بلادهم، مطالبين بإغلاق مقر اتحاد القرضاوي.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، أن الإرهابى يوسف القرضاوى، له تاريخ وسجل حافل فى دعم الإرهاب، والتحريض على العنف فى البلاد، ومدحه الدائم فى قطر وتركيا، وأن هناك مئات الفتاوى المتطرفة التى أصدرها يوسف القرضاوى وأعضاء الاتحاد، من أجل التحريض على استقرار الدول العربية، بل الدعوة إلى العنف فى المنطقة من أجل دعم جماعات الإرهاب.

وأضاف التقرير، أن مؤسس الاتحاد يوسف القرضاوى، ظل يصدر الفتاوى حسب الأهواء، وظل تارة يهاجم دول بعينها، وتارة أخرى يمدح قطر وتركيا من أجل مصالحه الخاصة، ومصالح الجماعة الإرهابية، وأنه أصبح هو واتحاده أداة فى يد دولا تحركه وقتما يريدون من أجل التحريض وبث التطرف فى المنطقة.