شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد لاعب نادي طليعة تعز ونجله بقذائف المليشيات الحوثية والان مع التفاصيل

السبت 12 ديسمبر 2020 استشهد اثنين من المدنيين، اليوم السبت، بقذائف اطلقتها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً استهدفت حي نادي الاهلي وسط مدينة تعز.

وقال مصدر محلي وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) " أن القذائف التي اطلقتها المليشيات الحوثية الارهابية ادت الى استشهاد الكابتن ناصر الريمي لاعب نادي طليعة تعز سابقاً واستشهاد نجله أثناء تواجدهما بساحة النادي الأهلي". وأضاف المصدر" أن مليشيات الحوثي استهدفت عدد من الاحياء السكنية وسط مدينة تعز بقذاف الهاون". الجدير ذكره، ان المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً التي تحاصر تعز تستهدف بين الحين والاخر بمختلف الاسلحة المتوسطة والثقيلة عدداً من الاحياء السكنية المكتظة بالسكان بمدينة تعز مخلفة قتلى وجرحى من المدنيين اغلبهم نساء واطفال.

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