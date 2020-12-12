شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: لابديل عن تشديد إجراءات الوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وتجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية حاجز الـ900 إصابة اليوم السبت، ليصل إلى رقم قياسي بعد حوالي 11 شهرا من تسجيل البلاد أول حالة إصابة.
وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن هناك 950 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 928 حالة إصابة محلية، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 41 ألفا و736 .
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