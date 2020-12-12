نزولات تفقدية للمكاتب الاستشارية والخطوط الساخنة لمشروع أنشطة الدعم النفسي بحضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 اختتمت إدارة مشروع أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي والتوعية بقضايا حماية الطفولة بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت ،اليوم، نزولاتها التفقدية للمكاتب الاستشارية والخطوط الساخنة التابعة للمشروع.

واطلع فريق النزول الميداني المكون من مختص الدعم النفسي بالمشروع المحامي حسن سالم حيمد سعد ومختصة الدعم الاجتماعي اماني جمعان دويل ومختصي التقييم والمتابعة بالمشروع عادل باشراحيل ومنير عمرون ، لسير العمل بالمكاتب الاستشارية التي تقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والصعوبات التي تواجههم . وقدم فريق النزول الميداني عدد من المقترحات والتوصيات والملاحظات للمكاتب الاستشارية لتحقيق هدف المكاتب في خدمة الأطفال . ويهدف المشروع الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر إلى تقديم أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي عن بعد من خلال توفير خطوط ساخنة و(5)مكاتب استشارية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وإدارة الحالة في 5 مديريات ( سيئون – تريم – شبام – القطن – عمد ) بالإضافة لرفع الوعي المجتمعي عن طريق نشر الرسائل التوعوية عبر الإذاعات والملصقات.

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