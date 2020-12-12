شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار قرب مطار بغداد ولا إصابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد – رويترز

أفادت مصادر أمنية بأن انفجاراً وقع بالقرب من مطار بغداد الدولي، السبت، في منطقة تضم مجمعات عسكرية عراقية، لكنه لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية.

وقالت المصادر إن الانفجار نتج عن جسم مجهول لم يتضح ما إذا كان قذيفة أم عبوة ناسفة.