شكرا لقرائتكم خبر عن ويبو يخرج عن صمته ويروي كواليس حادثة «نيجرو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كسر اللاعب الكاميروني بيير ويبو حاجز الصمت لأول مرة منذ وقوعه ضحية لعنصرية الحكم المساعد الروماني سيباستيان كولتسكو في مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهر التركي في مسابقة دوري أبطال أوروبا مؤخراً. وقال ويبو إنه أحسن الآن بعد ليال جافاه النوم فيها وقال: «أنا أكثر هدوءاً الآن، عندما أراجع شريط الفيديو أرى أنني كنت عصبياً جداً وحتى أنا لا أتمنى أن أكون بمواجهة نفسي في تلك اللحظة، هذه أول مرة أرى وجهي بهذا الشكل، حتى أنا لا أتذكر أنني فقدت أعصابي لهذا الحد، كان من السهل على الحكم الرابع أن يشير الي في وسط دكة باشاك دون الحاجة لاستخدام لفظة نيجرو».

وتابع ويبو: «كان من الصعب علي تقبل الكلمة من شخص يعمل حكماً ويفترض به أن يتصدى هو لهذا النوع من التجاوزات، حكم رابع في مباراة دوري أبطال أوروبا تعني مستوى رفيعاً والمستوى الرفيع يحتاج لأشخاص ذوي أخلاق رفيعة، تخيلوا لو كنت أنا الحكم، ماذا كان ليحصل لي إن تفوهت بكلمة سيئة؟ كان أول زميل يدعمني رافائيل (مدافع مانشستر يونايتد السابق )، عندما ذهبت لغرفة الملابس لم أعلم بما جرى بعد خروجي، دخل رافائيل وقال لي: لقد أوقفنا المباراة ولن نكملها فقلت له ماذا، لا أحد يلعب؟ وبعد 30 ثانية دخل باقي اللاعبين وسألوني عن حالي، كنت متوتراً فعلاً ولم أرغب في شرح حالي». وأثنى ويبو على دعم باريس سان جيرمان وقال: «نيمار وماركينيوز والمدير الرياضي ليوناردو اتصلوا بي وعبر لاعبو الفريق عن دعمهم لي في النفق، فوجئت برؤية نيمار ومبابي وعبدو ديالو ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خرجت من غرفة الملابس بطلب من المدير الرياضي لسان جيرمان وفوجئت بالجميع يقفون بصمت وينظرون لي، أتقدم للجميع بالشكر واشعر بالفخر جداً من ردة الفعل».

وتابع ويبو: «أولا وقبل كل شيء، تبذل الاتحادات جهداً كبيراً في مكافحة العنصرية وتحسن الوضع كثيراً عما كان عليه قبل 15 عاماً، عندما سمعت كلمة الحكم الرابع، قلت في نفسي يحتاج الطاقم التحكيمي لتدريب وتمثيل لكلمة احترام المكتوبة على الذراع».

موقف غريب لإينزو

وتحدث نجم تشيلسي السابق ديمبا با عن كواليس ما حصل في تلك الأمسية المجنونة وقال: «البعض قال إما أن نخرج كلنا أو نبقى كلنا، وفوجئت من ردة فعل بعض اللاعبين خصوصاً اينزو كوفيلي، قلت له اينزو، عليك أن تخرج من الملعب طالما خرج بقية اللاعبين، أنت بسن الـ25 وعليك أن تكون قدوة لكنه صرخ بوجهي وقال «لا، لن أخرج»، ديمبا با خرج من الملعب تضامناً مع ويبو وتبعه بقية اللاعبين ويعلق: «لم نسمع من قبل شخصاً يقول هذا الفتى الأبيض هناك لكن عندما يأتي الأمر مع لاعب أسود يبادرون بالقول هذا الأسود .