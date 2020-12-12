شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج أبطال النسخة الثانية لتحدي خورفكان الجبلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد تحدي خورفكان الجبلي في نسخته الثانية نجاحاً كبيراً بفضل الإقبال الكبير على المشاركة في فئاته الأربع والمنافسة القوية بين المشاركين للفوز بالمراكز الأولى، نظم التحدي مجلس الشارقة الرياضي لمسافة 3 كيلومترات بالتزامن مع اليوم العالمي للجبال في مسار برج الرابي الجبلي بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية وشراكة استراتيجية مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ودعم نادي خورفكان الرياضي الثقافي ورعاية قرية الشعب.

وأسفرت النتائج عما يلي: في فئة لاعبي الإمارات فاز خليفة النعيمي بالمركز الأول وحل عبيد النعيمي ثانيًا وحارب البلوشي ثالثًا، أما في فئة اللاعبات فجاءت رقية المرزوقي في المركز الأول وتحرير راشد في المركز الثاني وعفراء النعيمي في المركز الثالث، وفي الفئة المفتوحة للرجال، توج محمد ميرا أولًا ودينيس أونجوا ثانيًا وأحمد هجو ثالثًا، أما في الفئة المفتوحة للسيدات فقد فازت كليري جيوست بالمركز الأول وجاءت إيمليا كوستيا في المركز الثاني وحلت أوديانا جوجيتزي في المركز الثالث.

حضر ختام التحدي وقام بتكريم الفائزين عضوا مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي عبد الله سلطان الدح وعبد الله علي سلطان وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي وعمار علاى أمين سر نادي خورفكان وخالد مراد مشرف الألعاب الجماعية والفردية، وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، وفاطمة أحمد صالح مساعد مدير إدارة الاتصال المؤسسي وتطوير الأعمال بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة،

كما شهد الحدث تكريم الجهات المشاركة في التنظيم ممثلة في شركة القدرة للخدمات الرياضية وقرية الشعب ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة والبرنامج الوطني التطوعي للاستجابة للطوارئ «ساند» وفريق أسعد شعب التطوعي.

وأثنى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي على نجاح هذه النسخة التي تأتي كجزء من الفعاليات التي تهتم بدعم السياحة الرياضية ومواصلة لأهداف المجلس الرامية إلى حث مختلف فئات المجتمع على الاستمرار في ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة تأكيداً لمكانتها في الإمارة بناء على رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي والدعم المتواصل واللامحدود للرياضة والرياضيين في شتى المجالات وتوفير جميع المتطلبات اللازمة والأساسية لهم.

وأضاف أن هذه النسخة امتداد للنسخة السابقة لكن تم اختيار هذا العام ليتزامن مع اليوم العالمي للجبال الذي يصادف 11 ديسمبر من كل عام وذلك ضمن التوجهات والاهتمام بأهمية الجبال والطبيعة خاصة أن إمارة الشارقة تمتلك مثل هذه المقومات والمناظر الطبيعية الخلابة والجبال الشاهقة الجميلة لذلك تم الحرص والسعي إلى تهيئة كل ما يلزم من أجل نجاح هذه الفعالية وتعزيز الجهود أيضًا للمشاركة في مثل هذه الأنشطة الرياضية والسباقات والفعاليات المجتمعية المختلفة التي تنظم في الإمارة كما أن تحدي خورفكان الجبلي في حد ذاته يجمع بين الرياضة والترفيه والسياحة الرياضية باعتبار أنه في مدينة خورفكان الجميلة وهي فرصة للمشاركين للاستمتاع بالمناظر الجبلية الجميلة والمناظر الخلابة في أجواء شتوية ممتعة، حيث حرص المجلس عبر إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية على الالتزام بتفاصيل الإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل سلامة المشاركين والحضور بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات.

وأثنى الحزامي على جهود جميع الجهات المتعاونة والداعمة لهذا الحدث بما يصب في الهدف المشترك وهو توفير فرص النجاح لمختلف الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالإمارة وترجمة الدعم اللامحدود الذي تحظى به وبما يعكس جهود المجلس خاصة مع عدم توقف الأنشطة خلال الفترة السابقة بسبب فيروس كورونا واستمرار إقامتها افتراضيًا حتى عودتها بشكل تدريجي وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وأشادت ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بنجاح التحدي الذي يعد إضافة جديدة لنجاح الأحداث الرياضية بفضل دعم واهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وبما يشكل تعزيزًا لنجاح الفعاليات الرياضية بالإمارة بمشاركة فئات المجتمع المختلفة والإسهام في نشر الرياضة في مختلف مدن ومناطق الإمارة الباسمة، وأشارت إلى أنه تعد جهود مجلس الشارقة الرياضي ملموسة في هذا الصدد كما حرصت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على الشراكة الإستراتيجية في هذا الحدث بما يمثل نجاحًا لتميز الفعاليات بالإمارة.

وأشاد سالم النقبي رئيس نادي خورفكان بالنجاح اللافت الذي حظيت به هذه النسخة والذي يضاف الى النجاحات العديدة للأحداث الرياضية بالإمارة الباسمة بفضل الدعم والاهتمام الذي تنعم به هذه الأحداث من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.