شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق يتيح للمكفوفين الاستمتاع بأضواء عيد الميلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

طور باحثون من مجموعة أبحاث اللغة البشرية وإمكانية الوصول في جامعة كارلوس الثالث بالعصمة الإسبانية، تطبيقاً للهاتف المحمول يسمح للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية بالاستمتاع بأضواء عيد الميلاد في مدينة مدريد؛ من خلال تنشيط نظام تحديد الموقع الجغرافي للتطبيق، وبمجرد تنشيط النظام، يتم تشغيل الوصف الصوتي، ومشاركة المعلومات حول المشاهد الممثلة في الأضواء والألوان والمشاعر المنقولة، إضافة إلى معلومات إضافية حول كيفية إنشائها.

ويتوفر تطبيق «عيد ميلاد سهل المنال» Accessible Christmas المجاني لنظامي التشغيل أندرويد و أي أو أس ويستخدم نظاماً من الأوصاف الصوتية المخصصة لشوارع مختلفة يخبرك بما تنظر إليه في كل مرة.

إضافة إلى ذلك، يتيح التطبيق الاستمتاع بأضواء عيد الميلاد في مدريد من دون أن تكون هناك، فقط من خلال البحث في قائمة الشوارع المتاحة ويقدم كل منهم وصفاً للأضواء في هذه المنطقة وصورتها التمثيلية.

تتكون جولة عيد الميلاد التي يمكن الوصول إليها من عشرين موقعاً يمكن زيارتها، بما في ذلك Puerta del Sol وPlaza Mayor وPlaza de Canalejas، وتقدم ثلاثة تنسيقات لوصف الصوت؛ وهي: صوت يستخدم أصواتاً حقيقية، صوتاً مصطنعاً، وآخر يستخدم لغة مُكيَّفة لجمهور أصغر سناً.