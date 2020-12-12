شكرا لقرائتكم خبر عن الونش وساسي يعودان لقائمة الزمالك.. وظهور أول للمثلوثي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قائمة الفريق المقرر لها مواجهة المقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، مساء اليوم السبت على استاد الكلية الحربية.

وضمت القائمة كلا من: محمود جنش، محمد أبو جبل، ومحمد عواد في حراسة المرمى.

الدفاع: محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وحازم إمام وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو وكريم بامبو وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وحميد أحداد ومصطفى فتحي.

الهجوم: حميد أحداد ومصطفى محمد.

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