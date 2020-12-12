شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يهنئ فريق طائرة سيدات "المصرى القاهرى" لفوزه بالمركز الأول بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، رئيس النادى المصرى القاهرى، فريق كرة طائرة سيدات جلوس "البرالمبية" بعد حصوله على المركز الأول بالدورى الممتاز فى كرة الطائرة.

وأشاد تيسير مطر بجهود الجهاز الفنى للفريق الذى يضم كابتن محمد عطوه المدير الفنى، وأسامه فتحى المدرب العام، وكابتن ناجى إبراهيم الإدارى، موجها رسالة لجميع أفراد الفريق قائلا: "اسعدتونا جميعا"، مؤكدا على دعمه المطلق لفريق كرة طائرة سيدات جلوس بالنادى المصرى القاهري.

كما أشاد تيسير مطر باللجنة البارالمبية المنظمة للبطولة، موجها أيضا الشكر للاتحاد المصرى الباراليمبى، معبرا عن رضاه التام لما وصل إليه مستوى الكرة الطائرة جلوس الذى يتطور بشكل ملحوظ فى مصر، وخاص بالشكر إيهاب حسنين نائب رئيس اللجنة البارالبية وعضو مجلس إدارة النادى الاتحاد المصرى الباراليمبى للكرة الطائرة.

وحقق نادى المصرى القاهرى المركز الأول فى منافسات البطولة المجمعة لنهائى الدورى الممتاز للكرة الطائرة جلوس للسيدات التى أقيمت بالإسكندرية، وحصل المصرى القاهرى على درع الدورى العام، بينما حصل نادى بنى سويف على المركز الثاني.

وقال كابتن محمد عطوه المدير الفنى لفريق كرة طائرة جلوس بالنادى المصرى القاهرى أن المباراة الأولى فيها بها فريقنا على فريق فرسان الإرادة 0/3، كما فاز بالمباراة الثانية على فريق الجمالية بالمنصورة 0/3، وفاز بالمباراة النهائية فوز على فريق بنى سويف 1/3.

وأشاد "عطوه" بجميع أفراد الفريق الذى يضم نعيمه على رشاد، وأمل هلال عطيه، وحسنيه على أحمد، وغادة محمد حسن، وفاتن محمد أحمد، وسهام فتحى حسين، وأسماء أحمد سيد أحمد، ورشا محمد محمود، وسهيلة طه الصعيدى، وإسراء أحمد إسماعيل، ونعمات الهادى سعيد، موضحا أن اللاعبات المكرمات هم إسراء احمد إسماعيل كأحسن لاعبة، ورشا محمد محمود كاحسن ضاربة، وأسماء احمد سيد احمد احسن حائط صد.

ووجه "عطوه" رسالة إلى تيسير مطر رئيس النادى قائلا :" اشكر مجلس إدارة النادى المصرى القاهرى واخص بالشكر المهندس تيسير مطر رئيس مجلس الإدارة لدعمه الكبير سواء المادى أو المعنوى لفرق ذوى الهمم بالنادى حيث أنه يتحمل أعباء مالية خاصة لكل الفرق بالنادى من جيبه الخاص" كما أتوجه بالشكر لكابتن اسامه فتحى المدرب العام للفريق وجميع لاعبات الفريق اللاتى بذلت مجهود كبير جدا فى الدورة المجمعة الأولى والثانية والتى أسفرت عن فوز الفريق بالدورة الممتاز".

تيسير مطر لحظة تسلم الميدليات

فريق النادي المصرى القاهرى يرفع الكأس

تيسير مطر مع الجهاز الفنى وفريق النادي المصرى القاهرى

تيسير مطر يرفع الكأس

لحظة تسلم درع الدوري

الفرحة بالفوز بالبطولة

تيسير مطر مع إحدي لاعيبات الفريق

لحظة الفرحة بالكأس

فريق النادي المصرى القاهري

تيسير مطر

لحظة رفع كأس البطولة

الفوز بالبطولة

الفرحة بالبطولة

فريق نادي المصرى القاهري لحظة الفرحة بالفوز

اللجنة المنظمة للبطولة

أثناء اللعب

فريق النادي المصرى القاهري

الجهاز الفنى مع الفريق

تيسير مطر