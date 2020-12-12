شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس النواب: استخراج كارنيهات الأعضاء الجدد أول يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، إن مجلس النواب سيعقد جلسته الثلاثاء المقبل، ومن المرجح أن تكون الأخيرة من دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول، حيث يمكن أن يبدأ البرلمان بتشكيله الجديد، الفصل التشريعي الثانى اعتبارا من يوم 10 يناير2021، بحسب التاريخ المحدد في دعوة رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المجلس سيبدأ فى استخراج كارنيهات العضوية لأعضاء المجلس الجديد المنتخبين في أول يناير بعد قيام الأعضاء بملء استمارات العضوية.

وتابع الأمين العام قائلا، إن الأمانة العامة تقوم حاليا بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الجديد، الذين تم إعلان فوزهم في الانتخابات لتسجيل بياناتهم من خلال ملء كل عضو استمارة العضوية، وتتضمن بيانات حول اسم النائب والوظيفة التي يشغلها وعنوانه، وهل كان عضوا بمجلس النواب من قبل أم لا، وانتمائه الحزبي واللجنة النَوعية التي يرغب للانضمام لها كرغبة أساسية، واللجنة التي يرغب أن ينضم بها كرغبة ثانية من لجان المجلس.

وأوضح الأمين العام، أن الأعضاء يقومون بملء الاستمارة إما ورقيا، أو يتم إرسالها من خلال البريد الإلكتروني أو عن طريق الحزب الذي ينتمي إليه العضو.

وأشار الأمين العام إلي انه سيتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال استقبال النَواب الجدد لاستخراج الكارنيهات.

ولفت الأمين العام إلى أن التقارير التي تنتهى منها اللجان النوعية حول مشروعات القوانين ولم يتسنى للمجلس مناقشتها، سيعتد بها المجلس القادم ويناقشها ما دامت الحكومة لم تسحب تلك القوانين.

ويتكون مجلس النواب الجديد من 568 عضوا منتخبين، ويعين رئيس الجمهورية ما لا يزيد على 5%.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية بعد غد الاثنين، ليكون لدينا نحو 567 عضوا تم انتخابهم للمجلس الجديد (متبقي مقعد دائرة دير مواس بالمنيا)، واكتسبوا العضوية بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوزهم، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الحالي الذين تنتهي عضويتهم في 9 يناير 2021.