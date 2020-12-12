متأثرًا بكورونا.. وفاة مدير الإدارة الصحية الأسبق ببركة السبع

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:
سادت حالة من الحزن بين الأطباء بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، عقب إعلان وفاة الدكتور الشافعي عبدالله، مدير الإدارة الصحية الأسبق ببركة السبع، على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت مصادر طبية بمديرية الصحة في شبين الكوم لـ"الخليج 365"، أن الراحل تدهورت صحته بسبب كورونا، وتقرر نقله إلى مستشفى حميات شنتنا الحجر ببركة السبع، حتى وافته المنية قبل ساعات.
وكان "الشافعي" قد ترك عمله بالإدارة الصحية قبل عامين عقب بلوغه سن المعاش.
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