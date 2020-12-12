وزيرة الصحة الفلسطينية: وصول 150 ألف جرعة لقاح كورونا قريبا

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، اليوم السبت، إنه سيصل فلسطين 150 ألف جرعة لقاح لفيروس كورونا كدفعة أولية.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الدفعة ستكون الأولوية فيها للطواقم الطبية والأجهزة الأمنية والإعلام.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق صباح اليوم “أن حوالي 4 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا الروسي، ستصل قريبا إلى فلسطين”.

وقال مدير عام الخدمات الطبية المساندة في الوزارة أسامة النجار “إن هذه الجرعات من اللقاح ستصل

نهاية العام الجاري، وبداية العام المقبل، وستباشر الوزارة بإعطائها للمواطنين”، مؤكدا أن وزيرة الصحة مي الكيلة تجري اتصالات مكثفة مع منظمة الصحة العالمية والدول والشركات المنتجة للقاح، مبيناً أنه تم حجز كميات من الأنواع الـ4 للقاحات الفيروس.

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، 13 حالة وفاة و505 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 718 حالة، بعد إجراء 1618

فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن العدد الإجمالي للمصابين وصل 27939 إصابة، والوفيات 188 حالة.

وأوضحت أن الحالات النشطة للإصابات وصلت إلى 9608 حالة، والمتعافين 18143 حالة.

وذكرت الوزارة، في تقريرها ،على أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغت 358 حالة، فيما بلغت الحالات الخطيرة والحرجة 174 حالة.

وفي السياق ذاته، يتواصل فرض الإغلاق الشامل وحظر التجول لليوم الثاني على التوالي في قطاع غزة؛ ضمن إجراءات وزارة الداخلية والأمن الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا.