السودان يسجل ٣٧٦ اصابة جديدة بفيروس كورونا و٢١ وفاة

سجلت وزارة الصحة السودانية، ٣٧٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٢١ حالة وفاة، فيما تم شفاء ١٨٢ حالة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٣٤١ في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في ٦ ولايات، وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٢٠ ألفا و ٨٤٤ حالة، بينها ١٣٤٠ وفاة، فيما تعافى ١١ ألفاو ٨٥٥ شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
وسجلت وزارة الصحة الأرجنتينية 7112 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد حاجز مليون و490 ألف إصابة.
وجاء في بيان وزارة الصحة: "تم تسجيل 7112 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، و178 حالة وفاة".
كما سجلت الوزارة تعافي 1,324,792 مصابابفيروس كورونا.
وسجلت السلطات الأرجنتينية أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد في 3 مارس الماضي. وتطبق البلاد منذ 20 مارس قيود الحجر الصحي.
وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 28 ألفا و438 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.
وكانت ألمانيا سجلت أمس الجمعة رقما قياسيا في أعداد الإصابات الجديدة بواقع 29 ألفا و875 إصابة. وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 23 ألفا و318 إصابة.
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