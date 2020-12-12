روسيا تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا و560 وفاة

سيف اليزيد - سجلت روسيا 28137 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بينها 6622 حالة في موسكو ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و625848.

وأعلنت السلطات تسجيل 560 وفاة بالفيروس الليلة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 46453.

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